Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, JOI 18 IUNIE 2020. Energizeaza-ti pasiunile!

Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, JOI 18 IUNIE 2020. Mercur intra in miscare retrograda in Rac. O intreaga bula de tensiune izbucneste. Marte in Pesti iti energizeaza visurile, iar Pluto este pe cale sa-ti dea si el o mana de ajutor in amor. Simti libidoul in crestere? Te poti descurca?