Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, LUNI 27 MAI 2019. Senzualitate si vise. Tu ce dorinta vrei sa ti se indeplineasca?

Iata horoscop zilnic dragoste pentru pentru azi, LUNI 27 MAI 2019. Un inceput de saptamana visator, intens si romantic. Luna in Pesti face sextil cu Venus cea senzuala si Neptun cel visator. Cam este nevoie de pasile de realitate, azi, dar in doze mici. Uita de sentimentele de negativitate si priveste in inima ta. Care este visul tau? Ce dorinta vrei sa ti se indeplineasca? Ai nevoie de echilibru, armonie, rabdare si prudenta.