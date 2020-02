Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, MARTI 25 FEBRUARIE 2020. Rolul karmei in amor!

Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

Afla mai multe despre contextul astral al zilei in Horoscopul zilnic.

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Relatia de cuplu intra pe un fagas al normalitatii si al armoniei. Bucura-te de aceste momente si mai lasa gelozia deoparte. Pana la un punct poate starni pasiune, dar exagerarea devine periculoasa. Daca esti singur, analizeaza-ti putin atitudinea. Vezi ce anume din ceea ce faci respinge oamenii, in loc sa-i atraga.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Vei vedea relatia de cuplu dintr-o alta perspectiva, mai pozitiva decat pana acum. Acest lucru va contribui la imbunatatirea atmosferei dintre tine si partener. Reaprindeti flacara pasiunii. Daca esti in cautarea jumatatii, astazi pare a fi o zi perfecta. Persoana respectiva este mai aproape decat crezi.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Concentreaza-te pe problemele care sunt la tine in cuplu. Gaseste solutii si dedica mai mult timp romantismului si erotismului. Nu lasa partenerul sa creada ca este singur in povestea voastra de dragoste. Daca nu ai inca pe cineva s-ar putea sa te simti descumpanit. Dar nu-ti pierde speranta, incearca sa fii mai abordabil si poate vei aduce mai multi oameni interesanti in jurul tau.

