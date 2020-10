Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, MARTI 27 OCTOMBRIE 2020. Ce-ti spune sufletul?

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Tot ce a fost intunecat in viata ta amoroasa dispare ca prin farmec. Norii dispar si apare in locul lor un soare cum nu ati mai avut de ceva vreme. Atmosfera se incinge! Daca esti singur, in curand vei scapa de acest "statut". O intalnire interesanta se anunta la orizont. Succes!

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Poate fi putina confuzie in viata de cuplu. Incearca sa iti pastrezi calmul si sa te detasezi pentru ca nu stii ce se intampla de fapt. Fii rational in tot ce faci. Daca esti singur, ramai cu capul pe umeri. Nu te pierde in declaratiile de iubire pana la adanci batraneti. Asteapta sa vorbeasca si faptele.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Viata amoroasa trece printr-o perioada armonioasa si nimic nu pare sa va tulbure cuplul. Tu si partenerul petreceti momente intime fierbinti care va reconecteaza in energia amorului pasional. Daca esti singur, s-ar putea sa te simti in lumina reflectoarelor. Poate ar trebui sa-i dai o sansa celui care te urca pe piedestal.

