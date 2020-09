Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, MARTI 29 SEPTEMBRIE 2020. Ce-ti spune instinctul?

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Legatura cu partenerul de cuplu este din ce in ce mai puternica si sunteti pe aceeasi lungime de unda, facand o echipa formidabila impreuna. Daca esti singur, evita sa stai in casa. Accepta invitatia prietenilor si iesi. Nu vei regreta. S-ar putea sa cazi in vraja unei persoane fermecatoare.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Stelele iti zambesc favorabil din punctul de vedere al vietuu amoroase. Fa-ti planuri pentru a petrece o zi minunata alaturide persoana iubita. Indiferent ca iesiti la o plimbare sau decizi sa luati masa in oras, legaturile dintre voi vor deveni mai puternice si va veti reindragosti unul de celalalt. Daca esti singur, sex appealul tau se afla la cote inalte. Te afli intr-o dispozitie minunata, flirtezi si sunt sanse mari sa te implici in una, doua aventuri romantice.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Lucrurile merg bine in viata sentimentala. Faci tot ce poti pentru a-i arata jumatatii tale cat de mult o iubesti si o apreciezi, iar relatia voastra infloreste pe zi ce trece. Daca nu ti-ai gasit dragostea, este momentul sa iesi in oras cu prietenii si sa te distrezi.