Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, SAMBATA 28 SEPTEMBRIE 2019. Ce aduce Luna noua in relatii?

Horoscop zilnic dragoste. Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, SAMBATA 28 SEPTEMBRIE 2019. Astazi este ziua in care are loc Luna Noua. Luna Noua in Balanta este o veste buna pentru noi. Se va simti romantica, flexibila, iubitoare, sociala, o cu totul alta energie decat Luna plina in Pesti de acum doua saptamani care s-a simtit cu o energie mai grea, emotionala si pe alocuri confuzanta.