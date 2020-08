Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, VINERI 21 AUGUST 2020. Nu e vreme de stat singur!

Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, VINERI 21 AUGUST 2020. Luna iese din meticuloasa si muncitoarea Fecioara pentru a intra in mult mai sociabila Balanta. Nu e vreme de stat singur, ci de iesit in lume. Balanta inseamna apropiere, prietenie, distractie. Balanta are nevoie de un partener.