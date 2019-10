Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru JOI 17 OCTOMBRIE 2019. Destinul îţi dă o mână de ajutor!

Iata previziunile astrale in dragoste pentru fiecare zodie:

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Te simti plin de iubire asa ca este un moment bun pentru a intari legaturile cu jumatatea ta. Spune-i ceea ce simti si, totodata, asculta ce iti dezvaluie si persoana iubita. Daca esti singur, o invitatie din partea unui prieten ar putea conduce la cateva intalniri interesante.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Vei avea o zi minunata in compania partenerului de cuplu. Cel mai bine este sa va implicati in activitati care sa va placa amandurora. Nu te concentra pe detaliile nesemnificative pentru ca asa nu faci decat sa strici atmosfera magica dintre voi. Singur? Permite-i personalitatii tale sa stralucreasca. Miracolele se pot intampla oricand.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

In viata amoroasa trebuie sa-ti dezvalui partea mai blanda. Adu-ti la suprafata romantismul si vei deveni irezistibil pentru persoana iubita. De asta ai nevoie pentru a contracara comportamentul rece din ultima perioada. Fricile si ezitarile te-au tras in spate, te-au facut sa te retragi in carapacea proprie. Esti singur? Iesi cu prietenii si distreaza-te, iar daca apare ceva in aceasta seara, cu atat mai bine.

