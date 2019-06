Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru LUNI 3 IUNIE 2019. Sub vraja Lunii Noi în Gemeni

Iata ce-ti rezerva azi astrele in plan amoros.

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Viata ta amoroasa este destul de tumultoasa. Nu mai amana lucrurile. Este neaparata nevoie sa te asezi la discutii cu partenerul. Izoleaza problemele si rezolva-le, fa un plan sa o scoateti la capat. Daca esti singur, sunt sanse mari sa intalnesti persoane mai mult decat interesante. Fii atent la ce se intampla in jurul tau.

Horoscop zilnic dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Nu te mai preface ca totul este in regula. Stii bine ca nu este asa si ca e nevoie sa clarifici situatia. Numai cand vei putea sa discuti sincer si deschis cu partenerul, vei putea spune ca situatia in relatia ta este roz. Daca esti singur, sunt sanse mari sa-ti intersectezi drumurile cu o persoana care sa te dea peste cap.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Exista pericolul sa nu te faci bine inteles si sa apara cateva tensiuni in viata de cuplu. Dar pentru asta s-a inventat comunicarea. Fii sincer, deschis si foarte clar in exprimari. Nu lasa loc de interpretari. Daca esti singur, nu sta inchis in casa. Iesi mai des, si vei vedea ca esti mai aproape sa-ti intalnesti jumatatea decat ti-ai fi inchipuit vreodata.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.