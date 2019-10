Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru MARŢI 29 octombrie 2019. Ce aduce Luna nouă în Scorpion?

Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Este un moment bun pentru a sta alaturi de partenerul de cuplu si sa va faceti planuri de viitor. Esti singur? Ia-ti inima in dinti si abordeaza persoana care iti face inima sa bata mai repede.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Este o zi numai buna pentru a vorbi cu partenerul despre lucrurile care te deranjeaza. Este singura modalitate de a imbunatati relatia de cuplu si sa eviti orice tensiuni. Daca esti singur, nu sta pe canapea plangandu-ti singur de mila. Iesi din casa si mergi sa cunosti oameni noi care sa-ti readuca sclipirea in priviri.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

In relatia de cuplu lucrurile merg din ce in ce mai bine. Poti, in sfarsit, vorbi cu persoana iubita despre viitorul vostru comun. Daca nu ai pe nimeni special in viata ta este posibil ca o fosta dragoste sa-ti apa in cale. In cazul in care iti doresti asta, da-i o sansa sa-ti spuna ce are de gand.

Citeşte continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.