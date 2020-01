Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru MIERCURI 8 IANUARIE 2020. Atenţia spre vise

Iata un nou mesaj de la ingerii pazitori ai iubirii pentru fiecare zodie:

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Sunt sanse mari ca partenerul sa te surprinda in aceasta seara cu o cina romantica care sa te rasplateasca pentru modul in care te comporti in relatia de cuplu. Daca esti singur este momentul potrivit sa-ti largesti cercul de prieteni.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Lucrurile merg din punctul de vedere al relatiei de cuplu. Ai sansa de a readuce pasiunea intre voi, sa va bucurati de o seara fierbinte care sa va apropie mai mult ca oricand. Daca esti singur, cheia este sa fii mai sociabil. In acest fel vei intra in contact cu oameni care te vor energiza, ca sa nu mai vorbim de flirturi care iti vor creste increderea de sine.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Ai numai de castigat daca abordezi anumite subiecte cu partenerul de cuplu astfel incat sa se clarifice anumite lucruri intre voi. Sunt cateva probleme care pot fi rezolvate cu usurinta in urma unei discutii oneste. Esti singur? In curand vei intalni pe cineva care iti va readuce soarele in viata.

Citeşte continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.