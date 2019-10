Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru SÂMBĂTĂ 19 OCTOMBRIE 2019. Ce ADEVĂR iese la lumină?

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net SAMBATA 19 OCTOMBRIE 2019. N-ai unde sa te ascunzi cand Mercur si Pluto fac echipa asa cum o fac astazi. Adevarul va iesi la lumina si va straluci cu putere. Mercur, planeta comunicarii si gandirii, in Scorpion, este in sextil (aspect astral benefic) cu transformatorul Pluto in Capricorn si iti da tie sau cuiva din vecinatatea ta o viziune de laser. Iata previziunile astrale in dragoste pentru fiecare zodie: Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie) A sosit momentul sa faci schimbarile necesare in relatia de cuplu. Ia initiativa si modifica tot ce-ti displace. Daca esti singur, ai putea intalni o persoana interesanta azi. Cu conditia sa iesi in oras nu sa ramai inchis intre patru pereti in casa. Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai) Cand e vorba de viata amoroasa trebuie sa lasi deoparte gandurile negative si sa adopti o atitudine pozitiva fata de relatia de cuplu. Daca, insa, nu ti-ai gasit jumatatea, sunt sanse mari sa faci cunostinta cu o persoana noua azi. Insa trebuie sa cantaresti bine lucrurile inainte de a te decide ce vrei de fapt. Abia mai apoi poti trece la actiune. Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie) Ai face sa stai deoparte de discutiile fara sfarsit cu partenerul de cuplu care nu fac decat sa va oboseasca pe amandoi si sa genereze resentimente intre voi. Mai bine opteaza pentru o seara linistita alaturi de jumatatea ta. Singur? Iesi cu prietenii si incearca ceva nou. O schimbare de scenariu este tot ce ai nevoie pentru a te revitaliza. Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay