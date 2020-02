Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru VINERI 7 FEBRUARIE 2020. Începe un weekend fierbinte!

Horoscop zilnic dragoste VINERI 7 FEBRUARIE 2020. Astazi este ziua in care planeta iubirii Venus intra in energicul si impulsivul Berbec, schimband pentru o luna de zile regulile jocului in amor si relatii. Luna intra azi in Leu unde va fi plina duminica, deci sa ne pregatim pentru o atmosfera fierbinte in weekend, in special in dragoste! Berbecul si Leul sunt ambii semne de foc si sigur va exista in aer incredere, grandoare si maiestuozitate.