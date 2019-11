Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, DUMINICA 10 NOIEMBRIE 2019. O zi cu energie mai agitata, atentie!

Putem fi foarte zoriti, pusi pe fapte mari, dornici sa actionam nerabdatori, exact ca Berbecul. Sangele poate clocoti mai mult, pot aparea si accese de furie, este insa "vina" Lunii in Berbec. Este o zi buna sa folosesti aceasta energie fizica intensa facand sport, jucand ceva competitiv sau facand o miscare curajoasa ca sa cureti aerul. Foloseste acest curaj pe care il da Luna in Berbec. Curand, Luna se va muta in Taur unde va fi si plina peste cateva zile si ritmul se va schimba total.



Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!



Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Focuseaza-te mai mult doar pe subiectele ce te preocupa pe tine si nu pe treburile altora. Daca ai o lista clara cu ce ai de facut, te ajuta sa fii mai relaxat la minte. Contextul planetar te sustine si vei simti un flux de energie si incredere de sine. Profita de asta din plin. Luna e la tine, deci in Berbec, iar Berbecul e condus de razboinicul Marte care inca este in Balanta si are ceva important de spus pentru zodii pana pe 19 noiembrie.



Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)



Ti-ai facut munca de cercetare a sufletului tau si ai capatat mai multa constiinta de sine care sa iti permita sa fii mai asezat si matur. Ai analizat cu atentie informatiile si acum e timpul sa mergi tot inainte cu planurile tale. Fa azi acea miscare pe care o ai in minte, fa-o fara frica. Norocul este de partea ta ! Luna e in Berbec, iar Berbecul e condus de razboinicul Marte care inca este in Balanta si are ceva important de spus pentru zodii pana pe 19 noiembrie.



Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)



Astazi incearca sa faci tot ce poti ca sa fii diplomat si cu o abordare matura asupra oamenilor si situatiilor. Fii sincer si direct in tot ce discuti cu altii, desi nu dur, pentru ca toata lumea sa stie unde te afli tu si unde ei in orice situatie. Asta ejuta enorm sa preintampini orice neintelegere si tensiune pentru azi. Luna e in Berbec, iar Berbecul e condus de razboinicul Marte care inca este in Balanta si are ceva important de spus pentru zodii pana pe 19 noiembrie.



