Horoscop zilnic : Horoscopul zilei de azi, DUMINICA 16 IUNIE 2019. Cu o zi inainte de Luna plina capsunie din Sagetator !

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de azi DUMINICA 16 IUNIE 2019; Luna este in Sagetator si se pregateste sa fie Luna plina maine si tot felul de artificii sa fie lansate pe cer ! Este un moment pe care il asteptam cu totii, chiar daca nu suntem constienti ca el ar putea fi legat de Luna plina de iunie. Si cuadratura Jupiter Neptun are ceva de spus, iar Mercur activeaza si pe Neptun si pe Saturn acum. Toate visele, dorintele, ambitiile sunt constelate puternic acum. Sentimentele vor atinge un varf dar mintea este ingrijorata. Asta pentru ca Saturn iti cere sa fii conservator si practic pentru a canaliza aceasta energie speciala in mod constructiv.