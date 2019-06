Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, DUMINICA 23 IUNIE 2019. Neptun retrograd deja actioneaza

In aceste 5 luni ne putem astepta sa ne cada vechi iluzii si sa avem parte de o verificare fina dar necesara a realitatii. Vietile ni se pot schimba in moduri puternice in urmatoarele 5 luni, in special in zone ce tin de inspiratie, spiritualitate si unime universala.

Aceasta planeta visatoare ne intinde capcane intrucat, reprezentand iluziile si confuziile, ne face sa ne fie usor sa credem in ce vrem versus in ce e de fapt real. Cand e direct, Neptun ne ajuta sa gasim scuze pentru ca tinem la anumite lucruri – poate o relatie toxica sau un job prost – pentru ca influenta sa ne face sa fie usor sa ignoram steagul rosu in loc sa il vedem si sa rezolvam problema.

Cand Neptun e retrograd, vine momentul adevarului.

Se pune lanterna pe aspectele intunecate din noi si din vietile noastre pe care le-am tinut ascunse prea mult timp. Poate fi o realitate dureroasa de confruntat, dar e un proces necesar. Nimeni nu poate evolua ramanand in iluzie si amagindu-se frumos. Asculta-ti instinctul si mergi inainte oricat de infricosator ti se pare.

Azi, cu Luna in Pesti, dispozitia ni se poate schimba de la un moment la altul. De aceea e intelept sa avem programul deschis si flexibil.

Este o zi care reface si hraneste sufletul si inima. Simtim iubirea in mod acut iar granitele dintre noi se dizolva cand Luna trece prin Pesti.

Brusc simtim empatie, ne vine sa adapostim un catel, sa bandajam o rana a altcuiva, sa ne pese mai mult de copii, batrani, cei aflati in nevoi, de zbaterile sufletesti ale celor apropiati, implicandu-ne in dramele altora mai mult decat e cazul si e sanatos. Chiar ne putem pierde temporar in timpul acestui proces pentru ca totul inseamna "noi". De aceea Pestii sunt o zodie asa de spirituala si religioasa, in care rugaciunea pentru binele multor altor oameni este o actiune fireasca.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Pot fi anumite aspecte ce sunt ascunse adanc in spatele suprafetei si tu intuiesti asta in niste situatii sau relatii. Desi esti in cautarea de raspunsuri, ele pot sa nu apara imediat. Ai nevoie sa fii pe faza sa simti micile impulsuri ale intuitiei care sa te ghideze. Mai mult, datorita aspectelor astrale legate de Neptun proaspat retrograd, poti avea mai putina inclinare sa alergi dupa lucruri si raspunsuri si mai degraba o dorinta ca deocamdata sa te lasi dus de ce este, sa lasi totul asa cum este si sa te relaxezi, Berbecule.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Prietenii par a fi dispusi sa isi ofere opiniile despre ce sa faci tu sau ce sa nu faci pe un anumit subiect sau situatie. Insa chiar vreo autoritate in numele careia iti vorbesc ? Se pare ca nu au iar gandurile si sentimentele tale pot fi influentate in directii care nu te reprezinta. Ei pot avea unele sfaturi dar care sunt la nivel de suprafata. Ai incredere in instinctele tale ca fiind cel mai bun mod de a avansa.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Poate parea ca a-ti tine ideile pentru tine este cel mai bun mod sa te asiguri ca nu te deranjeaza nimeni. Desi Neptun este deja retrograd, azi poti prefera ca visele tale minunate despre ce este posibil sa ramana intacte pentru moment, fara sa fii deziluzionat de ce este real. Este intelept sau nu ? Chiar daca altii iti sugereaza sa faci unele schimbari in visele tale, tu stii mai bine ce ai de facut ca sa aduci totul la realitate, asta in caz ca alegi sa vorbesti cu unii si cu altii.

