Horoscop zilnic : Horoscopul zilei de azi, DUMINICA 26 MAI 2019. Tu la ce ai de reflectat azi?

Luna in Pesti ne ofera zile visatoare traite dupa regulile emotionale ale Pestilor. Nu gandi lucrurile mai mult decat e cazul, ci chiar mai putin. Ai incredere in intuitia ta. Foloseste-ti imaginatia, roaga-te pentru calauzire si pentru miracole in viata ta. Cel mai important, nu iti pierde speranta. Acest lucru ne invata Luna in Pesti.

Pestii sunt visatorii zodiacului si Luna in Pesti cam asta face, viseaza, reflecteaza si ne indeamna si pe noi la fel. Poti avea capul in nori si nu prea ai cum opri aceasta stare, deci mai bine mergi in ritm cu ea. Daca iei Luna in Pesti in afara acestui lumi fantastice, isi pierde tot sensul, ca un peste scos din apa. Nu ar fi trist ? Nu are, deci, sens sa incerci sa faci asta azi. Hraneste-ti imaginatia. Lasa-te sa plutesti cu magia. Vezi ? Lumea este plina de promisiuni si sperante. Nu se vede si de la tine la fel sub Luna in Pesti ?

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Se intampla multe pe planul finantelor tale si simti nevoia de a avea aranjamente profesionale ca sa faci tot ce poti spre a-ti imbunatati situatia portofelului. Proprietatile si posesiunile nu te definesc dar ele sunt aspecte importante ale vietii care devine mai usoara atunci cand iti poti rezolva nevoile materiale. Acum este vremea sa te gandesti la ce valorezi si sa intelegi ce simti cu adevarat legat de ce primesti in viata. Altii te vor trata exact asa cum le permiti sa o faca si trebuie sa iti redefinesti limitele urmare a unei relatii sanatoase si iubitoare cu tine insuti. Fa noi aliante sanatoase cu oameni care te ajuta, sustin si apreciaza.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Primesti semnale ce nu ar trebui ignorate, fie in mintea sau in corpul tau sau in influenta altor oameni asupra deciziilor tale sau a pozitiei in societate. Trebuie sa ajungi la acel punct spre care mergi de ceva vreme. Daca progresul iti este insa limitat, vei simti nevoia imperioasa de a te elibera. Fa asta fara prea multa agresivitate si incearca sa mentii o stare de pace a relatiilor din viata ta, pe masura ce rezolvi aspectele delicate ce nu te reprezinta.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Nu vei putea scutura situatii si subiecte emotionale care te motiveaza si ghideaza chiar daca incerci sa fii strict rational, ambitios si profesionist. In loc sa incerci prea tare sa treci peste ele, mai bine priveste-le si vezi ce iti aduc si urmeaza-le chemarea. Reusesti sa te mentii centrat si vesel. Dificultatile au un scop si iti vei aminti cum se simte sa urci pe scara vietii folosindu-ti intelepciunea dobandita din aceste momente.

