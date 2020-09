Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi JOI 10 SEPTEMBRIE 2020. Discutii dificile

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Cauta consilierea sau macar sfatul de la partenerul tau de suflet azi. Este o zi buna sa rezolvi orice problema de familie dar tu esti cel/cea care trebuie sa iei initiativa si sa suni pentru o intalnire. altfel risti sa te ciondanesti cu cei dragi si sa inrautatesti o situatie. Ai incredere in abilitatile tale de comunicare si in inima ta mare si totul va decurge bine.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Pregateste-te pentru vesti bune astazi. Tot ce apare spre tine azi iti va creste starea de spirit si iti va arata ca rabdarea si perseverenta intotdeauna ies castigatoare. Incearca sa fii ceva mai flexibil si diplomat totusi in relatie cu absolut oricine iti apare in cale. Ai putea auzi si o propunere care sa iti trezeasca un real interes.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Fii pregatit sa uluiesti lumea azi. Esti favorizat in a participa la o intrunire sociala sau eveniment unde poti intalni multi oameni noi si minunati unde vei crea o super impresie. Conversatiile iti vor creste starea generala. Esti plin de energie si dinamism si acestea sunt cheile popularitatii tale. Pune-te in valoare si mergi inainte ca sa stralucesti!

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi JOI 10 SEPTEMBRIE 2020. Ce nu e de ignorat?

Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, JOI 10 SEPTEMBRIE 2020. A venit momentul sa iti pui abilitatile diplomatice la lucru. Mercur este in vorbareata Balanta, iar Chiron din Berbec aduce la suprafata subiecte fierbinti de dicutie. Acum nu e momentul sa ignori ce nu merge!

Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie :

Afla mai multe despre contextul astral al zilei in Horoscopul zilnic.

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Este posibil ca in viata sentimentala sa apara unele momente tensionate azi. Insa nu-ti face griji pentru ca vor trece imediat in cazul in care dai dovada de diplomatie si flexibilitate. Iar daca esti singur, cheia este sa nu te concentrezi pe probleme. Ai incredere ca vei gasi, in curand, ceea ce cauti.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Relatia de cuplu pare afectata de probleme minore. Sunt prea multe lucruri marunte care te preocupa, iar impreuna cu jumatatea ta trebuie sa colaborati pentru a rezolva orice problema. Singur? Se anunta o zi interesanta. Vei cunoaste o persoana interesanta care iti va lumina viata. Bucura-te de aceasta zi!

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Viata persoanala iti este strabatuta de tensiuni, situatii problematice si dispute pasionale. Nu-ti forma norocul pentru ca nu faci decat sa inrautatesti lucrurile. Daca ramai flexibil si inveti sa faci compromisuri din cand in cand vei evita neintelegerile in cuplu. Esti singur? Sunt sanse te reconectezi cu cineva din trecut. Asta iti ofera sansa sa rezolvi treburile lasate neterminate. De aceasta data asigura-te gestionezi situatia asa cum trebuie si ca nu mai repeti greselile trecutului.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

Horoscop TAROT ZILNIC JOI 10 SEPTEMBRIE 2020. Inspiratie mistica pentru calatoria vietii tale

Horoscop tarot zilnic. Primirea mesajului unei carti de tarot este o experienta mistica si frumoasa care te poate ajuta sa intelegi mai bine calatoria ta unica prin aceasta lume spirituala, emotionala si fizica. Cartea de tarot iti ofera o privire in interior, o oglinda a propriului suflet. Cheia pentru a obtine o experienta unica este sa intelegi semnificatiile complexe ale cartii, precum si cum poti lucra pentru a obtine o perspectiva si mai mare asupra unei situatii.

Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata mesajul zilei de JOI 10 SEPTEMBRIE 2020 pentru fiecare zodie!

Horoscop tarot zilnic BERBEC

6 de cupe

Cartea aduce mesajul inocentei pure, a dragostei curate, opuse sexualitatii si erotismului. Poate fi, de asemenea, simbolul unei prietenii curate, a familiei care te sprijina. Cartea arata compasiune, generozitate. De asemenea, cartea iti mai poate transmite mesajul ca numite lucruri din prezent pot fi vindecate daca te intorci la copilaria ta sau daca te intorci la inocenta pura a copilariei.

Horoscop tarot zilnic TAUR

Cavalerul de pentagrame

Cavalerul de pentagrame este un individ angajat care va duce ireprosabil la indeplinire orice comanda primita. Totusi, el va ignora tot ce este in jurul tau, ceea ce inseamna ca va fi concentrat asupra bunurilor materiale in detrimentul tuturor celorlalte elemente care compun viata. Cavalerul este foarte eficient in munca sa, orice sarcina i s-ar da. Insa ii lispeste inspiratia, lumina.

Horoscop tarot zilnic GEMENI

3 de spade

Poate ca cineva iti tradeaza increderea sau poate ca ceva se rupe. Emotiile pot fi foarte puternice ai poti avea nevoie de o perioada sa te recuperezi. Dar acest eveniment iti schimba viata total. Un nou tu se naste. O inima puternica (desi strapunsa de trei spade) se va reface rapid, chiar daca acum situatia nu ti se pare deloc roz.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.