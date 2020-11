Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi JOI 12 NOIEMBRIE 2020. Schimbarea e dupa colt!

Iata horoscopul zilei de azi JOI 12 NOIEMBRIE 2020. Jupiter si Pluto ajung din nou fata in fata. Au mai facut-o de doua ori in acest an. Aceasta este ultima oara pe 2020, iar lucrurile ar trebui sa se linisteasca. Luna este in scadere, in zodia Balanta. Face opozitie cu Marte si conjunctie cu Venus. De asemenea, Marte va intra in miscare directa, iar SuperLuna noua in Scorpion este la doua zile distanta. Schimbarea este dupa colt!