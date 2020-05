Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, JOI 21 MAI 2020. Cat de fragila este dragostea ta?

Cat de fragila este dragostea ta? Venus si Neptun isi fac datoria!

Iubirea este ceva pretios si fragil. La fel si relatiile, chiar daca nu sunt neaparat amoroase. Venus retrograd face cuadratura cu super-sensibilul Neptun si va trebui sa fii foarte precaut. Aceasta influenta astrala poate dura doua luni, asa ca nu zice "hop" prea devreme.

Venus si Neptun te pot face sa alergi dupa fantomele trecutului. Te invarti in cerc cautand adevarul. Ai multe de descoperit. Dar renunta la asteptari, renunta la a intelege ceva ce nu poate fi inteles.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Daca cumva inca porti resentimente fata de cineva, ele vor iesi probabil astazi la iveala. Poti fi lipsit de disponibilitatea de a face compromis sau poti fi chiar razbunator. Daca spui persoanei ce simti nu va aduce nimic in plus decat durere si regret. Dizolva-ti furia intr-o maniera sanatoasa, cum ar fi o forma de activitate fizica intensa. In afara de asta, aceasta persoana chiar tine la tine.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Daca ai simtit furie profunda, astazi nu este ziua sa o scotim la iveala ci sa iei in considerare care este sursa ei. Orice intalnire mai mare de familie sau prieteni trebuie evitata cu orice pret. Nu, asta nu inseamna sa nu te vezi cu oamenii ci inseamna sa ai foarte mare grija la temperamentul si izbucnirile tale. Putina izolare nu strica spre a-ti mai diminua tensiunile si iti va da si inspiratii importante.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Fii disciplinat cu toate zonele corpului tau. Ai grija sa mananci sanatos si mese echilibrate. Asigura-te ca dormi suficient. Si desi te plangi ca nu ai destul timp, iesi si fa miscare fizia. Nu astepta sa apara o urgenta ca sa te puna pe actiune. Tu si doar tu controlezi ce si cum simti. Sanatatea este esentiala pentru starea de bine, sa nu vorbim si pentru intreaga ta viata.

