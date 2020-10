Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi JOI 29 OCTOMBRIE 2020. Esti pregatit sa incepi o noua viata?

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Felul in care o persoana din viata ta intotdeauna vorbeste cu dublu inteles incepe sa te frustreze iar azi aceasta frustrare poate ajunge la furie. Este in regula daca iti pierzi cumpatul, doar nu deteriora nicio relatie azi. Lasa persoana sa stie ca timpul tau este pretios, prea pretios sa fie pierdut pe un comportament nepotrivit. Explicatiile tale clare si pasionale pentru adevar pot aduce claritate in relatie.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Daca simti cum te cuprinde un puternic curent de electricitate sociala, urmeaza curentul pana la sursa (poate sa te surprinda sursa). Incepi sa vezi pe cineva intr-o cu totul alta lumina si aceasta persoana foarte probabil ca va incepe sa te vada in alta lumina la randul sau. Este inceputul fazei de a-ti reinventa viata – timpul este tocmai bun pentru a face schimbari. Da-ti drumul de la restrictii autoimpuse si fara sens. Fa ce simti ca este bine si frumos pentru tine.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Tine-ti ochii deschisi azi si urmareste unde te duci pentru ca daca nimeresti in mijlocul unei discutii aprinse te poti arde. Certurile ce se repeta intre doi oameni cunoscuti te confuzeaza – de ce nu reusesc sa isi puna neintelegerile la pace o data pentru totdeauna ? Abilitatile tale de a impaca oameni si a aduce pacea sunt puternice dar sunt irosite fara folos daca te implici aici. Te poti gandi ca oamenii care se cearta nu fac decat sa isi faca viata mizerabila unul altuia dar este foarte probabil ca lor le place frictiunea dintre ei. Sunt multi oameni dependenti de nefericire.