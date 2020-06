Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, LUNI 15 IUNIE 2020

Lupta cinstit!

Luna este in Berbec si esti mai luptator decat de obicei. Berbecul este un razboinic proactiv, dar foarte cinstit. Isi alege luptele cu cap si nu triseaza. Mercur se afla in stationare retrograda si este recomandat sa fii foarte flexibil. O reintoarcere in trecut te poate face sa iti intelegi niste lectii. Dar nu grabi lucrurile!

Jupiter si Pluto se apropie unul de celalalt, in timp ce Soarele in Gemeni se lupta pentru o anumita constientizare. Fii mai vigilent!

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ai nevoie de intariri ca sa iti ridici starea de spirit la un nivel mai ridicat, mai ales ca nu prea ai chef sa te ridici si sa faci nimic. Asta nu este prea bine pentru ca ai diverse obligatii de implinit care te vor dispera daca le tot amani. Deci incearca, desi poate nu ai chef, sa iti pui lucrurile la punct pentru a nu aduna presiune in viitorul apropiat.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Conjunctura actuala planetara te face foarte optimist si increzator. Pune aceasta energie pozitiva in interactiunile tale cu persoana cea mai draga pentru a va apropia si mai mult. Poti face asta cu oricine, desigur. Iti va face bine pentru suflet si te vei simti si mai relaxat. Cu o astfel de stare, vei avea mai mult succes cand ai de obtinut obiective.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ai tendinta sa fii cam pesimist, lasandu-te daramat mental de detalii minore si nesemnificative. Trebuie sa iti schimbi starea imediat si sa inveti sa te focusezi pe pozitiv. Este singura forma de a gasi solutii rapide si eficiente la orice provocare, in loc sa ajungi sa te ineci intr-o singura picatura de apa. Daca esti optimist, vei gasi si timp si dorinta sa te focusezi mai mult pe tine, sa ai grija de nevoile tale personale si sa iti improspatezi si lookul. Aceste actiuni iti vor creste la randul lor starea de spirit, asigurandu-te ca viata devine din ce in ce mai buna.

