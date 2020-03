Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, LUNI 16 MARTIE 2020. Mercur revine in Pesti!

In ultimele sase saptamani, Mercur a tot mers inainte si inapoi intre aceste doua zodii si noi ne-am simtit deseori confuzi si rataciti in spatiu.

Insa de acum, gata. Mercur merge dinamic tot inainte. Comunicarea ultimelor sase saptamani ne-a luat prin surprindere si a contribuit la schimbarea unui mod de a gandi. Dar incet incet ne obisnuim cu ideea si ne ajustam abordarea mentala. Pana la final de luna, cu totii vom parcurge aceste schimbari sustinute de Mercur.

Daca exista provocari, exista si speranta depasirii lor. Luna este inca in Sagetator si ne sustine sa ne schimbam perspectiva si sa privim optimist tot inainte spre vremuri mai bune ce sigur vor veni. Dar pentru asta, trebuie sa actionam cu responsabilitate de azi. Pe seara, Luna ajunge in seriosul Capricorn iar noi vom fi seriosi in ce avem de facut.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Mergi inainte cu planurile tale pentru astazi. Emotii puternice pot aparea care sa te abata de la calea ta insa daca ai un plan concret la care sa revii, vei reveni si te vei recentra. Daca poti sa delegi sarcini celor cu care lucrezi, e foarte bine. Vei fi uimit cat de bine iti vei organiza timpul daca te tii strict de treaba ta si nu apleci urechea si emotia spre curentul colectiv haotic.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Daca privesti cu atentie astazi, vei putea observa aspecte la oameni pe care pana acum nu le-ai vazut. Pot fi activitati frenetice sau haotice care iti prezinta un alt aspect al celor pe care il stii. Dar daca ai nevoie de ghidare, cere-o pentru ca o vei primi. Multe poti invata despre cei ce sunt dispusi sa isi lase treaba lor ca sa te ajute pe tine.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Fii atent sa nu devii prea capos azi. Este una din acele zile in care ti se cere sa construiesti o structura intr-o zona foarte vantoasa in care pare ca nimic nu rezista. Daca insisti sa folosesti materiale rigide, vei vedea ca structura nu rezista. Daca totusi alegi sa construiesti din materiale flexibile, ea se va mula ca salcia in vant si va rezista mult timp. Adaptatii sunt cei ce supravietuiesc.

