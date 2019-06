Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, LUNI 17 IUNIE 2019. Bucură-te azi

Astazi esti si suntem cu totii pe un modul de croaziera deci bucura-te de aceasta energie fantastica de promisiune si noi sperante pentru vise ce ne dau aripi de zbor.

Sa primim cum se cuvine acest cadou astral. Avem privire ca de vultur, vedem in avans toate peisajele si oportunitatile minunate care se afla inaintea noastra in calatoria vietii si care ne asteapta sa le exploram. Plus incredibilul teren pe care l-am defrisat ca sa ajungem pana aici. Sa ne oprim si sa respiram in tihna acum.

Toata ziua Luna plina ne da suficient timp sa ne contemplam succesul de pana acum si sa ne pregatim aripile, deci macar azi nu te preocupa de ce va fi. Luna va intra curand in practicul Capricorn si ne vom pregati realist pentru munca importanta de facut in continuare si poate de unele confruntari cruciale. Dar acestea vor avea loc spre mijlocul saptamanii. Pentru azi, stai pe spate, relaxeaza-te, viseaza, planifica si trimite-le in Univers !

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi este o zi cu o buna energie astrala care te ajuta sa fii mult mai dedicat si dornic sa finalizezi tot felul de treburi acumulate pentru a fi facute azi. Curatarea acestora din aria ta de preocupari iti va da un sentiment de implinire care va fi observat de cei din preajma ta, ba chiar va fi molipsitor. Vei primi mai multa apreciere si acasa si la munca si vei inspira si alti oameni sa fie ca tine. In dragoste, azi poate fi ziua pe care o astepti.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ziua de azi se anunta a fi calma si chiar tacuta pentru tine, o binevenita oaza dupa agenda agitata a saptamanii trecute. Ai nevoie sa continui sa iti faci treaba bine pentru ca superiorii tai sunt cu ochii pe tine, iar daca nu ai sefi, ai propria ta constiinta de veghe. Daca te iau prin surprindere unele subiecte de ordin personal, fii linistit pentru ca vei fi in stare sa le gestionezi cu brio. In dragoste, azi poate fi ziua pe care o astepti.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi este o zi prielnica in care sunt sanse mari sa descoperi o sursa de putere noua si total neexplorata in tine. Vei realiza ca nici nu ai nevoie si nici nu e cazul sa primesti ajutor extern pentru a-ti solutiona unele aspecte ce te preocupa. Poti sa te descurci de minune de unul singur pentru ca exista o fantana de putere interioara pe care te poti baza oricand. In dragoste, azi poate fi ziua pe care o astepti.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.