Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, LUNI 18 MAI 2020. Actiune si nerabdare cu Luna in Berbec!

Ne asteapta o saptamana minunata cu distractie si frivolitate, cel putin asta ne anunta contexul astrologic.

Lunii in Berbec ii place sa grabeasca lucrurile si sa nu astepte pe nimeni si nimic, deci tot inainte. Vrei succes ? Mergi sa il obtii. Vrei sa te intalnesti cu cineva drag ? Nu exista niciun timp precum cel prezent. Berbecul este despre actiune si acum avem din plin.

Poate ca increderea se mai clatina putin dimineata cand Luna e in conjunctie cu Chiron. Acest mic asteroid mereu are un mod de a zgandari rani vechi si de a descuia vulnerabilitati. Iar Berbecul care nu are timp de pierdut ne sustine sa rezolvam si asta.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Desi banii si munca sau afacerile iti merg in regula, poti auzi azi unele vesti legate fie de finantele tale fie despre economie in general care iti dau o stare de instabilitate. Cu toate acestea, nu accepta drept adevar nimic pana cand nu esti sigur. Energiile planetare de acum tind sa sustina imprastierea de barfe, zvonuri si informatii eronate. Cu siguranta este o zi in care sa tii de obiectivitatea ta.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

S-ar putea sa iti doresti sa vorbesti la telefon cu cineva drag care nu este acum langa tine, dar circumstante in afara controlului tau iti pot sta in cale. Poate ca va ratati unul pe altul, poate sunt probleme cu computerul sau cu semnalul de internet. Nu lasa orice apare sa iti diminueze entuziasmul. Dupa ce stabiliti legatura, asteapta-te sa ai emotii pline de bucurie si recunostinta.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Unele situatii neasteptate pot interfera cu viata ta casnica sau cu planurile de a petrece o seara linistita in familie. Asta te poate face sa te simti mai cazut la inceput, dar nu te lasa asa. Orice faci azi iti poate deschide usi din care sa beneficiezi atat tu cat si cei apropiati. Fa ce e nevoie sa faci. Mai tarziu te vei bucura ca ai procedat asa.

