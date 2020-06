Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, LUNI 22 IUNIE 2020. Dupa ce tanjeste sufletul tau?

Un moment sensibil generat de Luna si Mercur retrograd in Rac

Te poti simti putin confuz, insa nu trebuie sa te superi. Luna noua in Rac si eclipsa inelara de Soare inca isi fac simtita influenta. Se deschide usa spre o lume noua. Lucrurile pot parea fragile. Insa nu te stresa prea tare. Sunt momente delicate pe care trebuie sa le depasesti. Ai sansa de a-ti asculta inima. Conecteaza-te cu tine insuti, sa afli ce iti lipseste. Dupa ce tanjeste sufletul tau? Seteaza intentia de a sa reusesti sa obtii ceea ce-ti doresti.

Mercur retrograd te impinge sa faci o calatorie spre interior sau in trecut, sa recuperezi ceva ce poate ai pierdut din vedere sau poate nu ai inteles ce trebuie. Luna in Rac se intalneste cu Mercur retrograd si iti arata ca e vremea pentru o reinnoire, o regenerare. Sau poate trebuie sa readuci un lucru sau o persoana in viata ta.

Pana atunci, insa, Luna face trigon cu Neptun si Marte si se indreapta spre opozitia cu Pluto si Jupiter. Ceva sexy se prefigureaza. Visele devin realitate!

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Desi esti plin ade visuri si aspiratii, esti impiedicat sa le atingi din cauza sentimentelor tale de nesiguranta. Dar, cu putin noroc, ai putea sa iti elimini temerile si sa lucrezi la transformarea visurilor in realitate. Ramai concentrat pe ceea ce faci si foloseste-te de ceea ce stii pentru a-ti duce mai departe cauza.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi te poti astepta sa fie o zi intensa. Chiar daca ai luat decizii constiente sa nu lasi nimic sa te doboare, tot poti simti emotii negative din ultimele zile. Profita de aceasta zi ca sa eliberezi stresul. Vorbeste cu cineva apropiat sau iesi la o miscare fizica sau sportiva. Si o actiune artistica, cum ar fi fotografiatul sau desenatul te va ajuta sa elimini din energia negativa.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi va fi o zi interesanta sa intalnesti oameni interesanti. Si nu va fi nimic superficial in aceste intalniri. Din contra, oamenii pe care ii vei intalni te vor atinge profund si te vor misca adanc la nivel emotional. Dar nu te lasa sedus doar de idei. Aspectele practice conteaza!

