Horoscop zilnic : Horoscopul zilei de azi, LUNI 24 IUNIE 2019. Inima larg deschisa, decizii importante alta data!

Nu incerca sa te gandesti daca realitatea corespunde cu tot ce simti ori daca iubirea pe care o simti va duce la o noua realitate. Poate ca da, ori poate ca Neptun retrograd cinci luni va demonta iluziile cand le confrunta cu ce e real. Oricum, totul e spre binele tau. Deocamdata nu iti bate capul ci impartaseste iubirea pe care o simti si nu are cum sa fie rau. Lasa-ti emotiile sa te umple si sa vindece vechi rani. Nu evalua nimic pragmatic azi pentru ca nu e o zi pentru asa ceva. Cu inima deschisa spre dragoste ai cele mai mari sanse sa o traiesti si transformi in realitatea ta pe termen lung. Deci bucura-te de fluxul iubirii azi.



In a doua parte a saptamanii, in locul vedetei Venus ce domina prima jumatate, va veni Mercur ce se va instala in zodia Leu si va intra in umbra retrograda – ce dureaza pana pe 15 august (Mercur va fi retrograd din 7 iulie pana in 31 iulie). In plus, peste o saptamana, pe 2 iulie avem prima eclipsa a verii : eclipsa totala de Soare in Rac. Cosmosul "freamata" deja. Pana atunci... lasa iubirea sa conduca.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Cuvintele bune si potrivite pot face minuni pentru a domoli unele asperitati dar ele vor face mai mult rau daca nu exista adevar in spatele lor. Venus si Neptun astazi pot interfera cu comunicarea ta, deci nu spune ce nu gandesti si simti si nici nu face promisiuni flatante si iluzorii nimanui. Sub aceasta influenta, este usor sa spui ce crezi ca vrea celalalt sa auda in loc sa iti asumi ce urmeaza daca rostesti adevarul. Realizeaza ca tot prin cooperare poti rezolva orice fel de diferente de opinii. Creaza o atmosfera deschisa in care ambele parti sunteti determinate sa gasiti o solutie castigatoare. Transforma-ti bunele intentii in actiuni pozitive.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)



Ai tendinta sa cheltui cam mult azi ? Este din pricina influentei aspectului dintre Venus si iluzoriul Neptun in zona ta de bani si ti se pare ca se duc pe nimicuri si nu obtii ceva de valoare pentru ei. Poate platesti exagerat la evenimente sociale sau doar ii dai pe mai mult decat e cazul. Nu iti mai irosi banii pe lucruri frivole oricat de mult ti-ai dori pe moment. Daca ce iei nu ofera valoare pe termen lung, inseamna ca nu trebuie sa dai banii azi pe acel lucru. E posibil sa nu ai o viziune realista asupra a ce iti e de folos si ce nu. Priveste obiectiv situatia ta financiara si vei putea adopta actiuni care sa iti sustina mai bine finantele.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)



Afiseaza-ti mai mult astazi stilul stralucitor chiar daca nu exista o ocazie speciala pentru el, este indemnul aspectului astral de azi dintre Venus si visatorul Neptun. Uneori a te prezenta in lume ca si cum este un eveniment important nu doar ca te face sa te simti puternic dar orice faci pare magic pentru altii. Poti chiar crea o reactie in lant intre oameni pentru ca ii inspiri apoi ei se inspira unii pe altii mai departe. Da drumul fricii sa nu pari ridicol. Lumea ta are nevoie de bucurie si stralucire.



