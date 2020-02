Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, LUNI 3 FEBRUARIE 2020. Mai usor cu ratiunea, liber la imaginatie! Mercur intra in Pesti!

Startul saptamanii, deci ziua de azi, are dublu eveniment astral:

Planeta comunicarii, gandirii si tehnologiei Mercur intra in romanticul si visatorul Pesti. Mercur nu e in forma sa maxima in Pesti. Logica ne poate da erori si e vremea sa ne lasam ghidati mai mult de intuitie si imaginatie. In plus, Mercur deja a inceput sa isi incetineasca ritmul pentru primul sau retrograd in 2020 ce va incepe in Pesti din 17 februarie.

Tot azi, planeta iubirii Venus si planeta responsabilitatilor Saturn isi dau mana intr-un sextil rodnic. Acum este un bun moment sa batem palma, sa perfectam o intelegere. Compromisul este esential dar trebuie sa iti asculti inima si sa fii autentic fata de tine. Azi este o zi buna sa consolidezi o relatie.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi este despre a face conexiuni. Daca esti acum intr-o relatie romantica, e bine sa pui deoparte timp ca sa fiti singuri impreuna si sa intrati mai mult in sincronicitate. Daca incerci sa incepi o relatie romantica, imprastie vorba printre prieteni si cunostinte ca esti interesat. Sunt bune sanse ca cineva cunoaste pe altcineva care poate fi perfect pentru tine, sau macar perfect pentru cateva iesiri placute si vedeti voi ce se mai dezvolta apoi. Profesional, ti-ai construit o buna relationare cu oamenii si daca apare o oportunitate azi, cel putin priveste-o si poate chiar urmeaz-o.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Chiar acum trebuie sa te opresti din a merge pe o anumita cale pe care ai tot mers. Nu ca este o ruta incorecta, dar iti prinde bine sa te opresti si sa privesti bine imprejurimile inainte de a merge mai departe. Chiar realizezi unde esti, ce faci si de ce faci ceea ce faci ? Acestea sunt intrebari grele care pot veni cu raspunsuri dificile, dar este mult mai usor sa le raspunzi cand nu calatoresti in viata cu o viteza ametitoare.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Daca te afli in mijlocul unor tratative importante sau incerci sa faci un plan cu un grup, poate pentru o calatorie, azi e o zi buna sa incerci sa finalizezi lucrurile. Poate ca trebuie sa iti asumi rolul de a fi cel care impinge totul spre rezolutii mai viteziste, deci pregateste-te sa fii mai asumat decat esti de regula. Timpul se scurge si trebuie sa te misti repede ca sa obtii cele mai bune conditii pentru ce te intereseaza. Tu esti persoana din mijlocul tuturor evenimentelor, ia aceasta pozitie iti da multa putere.

