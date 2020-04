Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, LUNI 6 APRILIE 2020. Confuzie, dar si solutii practice!

Luna in Fecioara se va opune lui Neptun si Mercur, deci este o zi foarte ocupata de luni.

Luna in Fecioara ne sustine sa ne uitam la ce nu merge si sa ne ocupam de reparatii pentru ca energia sa ne face sa sarim direct spre problema ca sa gasim solutia. Este cazul sa iti reglezi dieta ? Sa te ocupi de o problema de sanatate ? Poate este timpul sa faci ordine in dulap, in amintiri, in ganduri, in mailui ? A repune lucrurile in ordinea lor pentru o buna functionare este specialitatea Fecioarei.

Faptul ca Luna in Fecioara va fi in opozitie cu visatorul Neptun si cu Mercur aflat in zodia imaginatiei Pesti poate fi destul de confuzant. Exista asa de mult haos si multa dezorientare de cateva luni si nimeni nu stie exact ce se intampla de fapt si pana cand. Si iata, coicide de cand Mercur a intrat in Pesti, la inceput de februarie si de cand coronavirusul si-a facut prezenta in vest. Mercur retrograd nu a ajutat cu nimic, adaugand noi amanari in a vedea lucrurile clar. Aceasta confuzie se apropie de final spre sfarsitul saptamanii pentru ca Mercur se va muta in Berbec si putem sa privim acest tranzit ca pe o veste foarte buna.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Poate vei auzi zvonuri despre locul tau de munca azi. Poate auzi ca o companie va fi vanduta sau inchisa ori se vor produce modificari in ierarhie. Atentie sa nu te lasi prins intr-o plasa de ingrijorari cu privire la cum te pot afecta pe tine aceste posibile schimbari. Inainte sa sari sa tragi concluzii, da un telefon cuiva care stie ce se petrece si afla adevarul. Poate ca ce auzi sunt falsitati pentru ca circula multe informatii neadevarate in aceste zile.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Multe idei grozave pentru noi proiecte creative sau pentru continuarea celor existente iti pot rasari in cap azi. Daca nu ne scrii imediat, ele pot sa iti dispara asa cum au aparut si sa nu mai revina. Cu atatea responsabilitati, poti avea o zi destul de agitata cu mintea care sa se mute de pe un focus pe altul. Ramai atent si concentrat pe ce conteaza. Te poti descurca.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Pot avea loc evenimente neasteptate in aceasta zi care sa atraga dupa ele sentimente ce vor curge usor intre tine si persoanele cu care traiesti si cu care vorbesti, in special cele de sex opus pe care le vei impresiona din plin cu ceva din ce spui sau faci. Totodata, vei fi constient de munca pe care trebuie sa o faci pentru a te intelege mai bine cu oamenii atat de la munca cat si de acasa.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.