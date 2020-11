Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi MARTI 10 NOIEMBRIE 2020. Decizii dure si secrete!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi vei pune toate eforturile tale pentru a rezolva un subiect central ce iti domina viata in aceasta perioada. Sunt sanse ridicate sa te decuplezi de la obligatii sau evenimente sociale sau chiar financiare ca sa rezolvi ce e de facut. Insa sa stii ca graba strica treaba si e valabil si azi. Daca vrei rezultate constructive in orice faci azi, cheia este rabdarea. Luna in eficienta Fecioara te va ajuta.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Daca cumva te-ai simtit ignorat in ultimele zile, fie pe buna dreptate fie ca doar ti s-a parut, astazi e o zi in care poti capta atentia tuturor. Lumina se reflecta pe tine, esti element central in lumea ta si iti vei justifica pozitia ridicandu-te la nivelul tuturor asteptarilor. Tot azi poate sa apara in viata ta un vechi prieten, o veche persoana cu care aveai o buna relatie iar la munca vei derula relatii satisfacatoare, asa cum iti sta bine cu Luna in harnica Fecioara.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi este o zi buna sa te ocupi temeinic de mediul fizic din jurul tau. Daca ai de aranjat gradina pentru iarna, fa-o. Daca ai de reparat un produs electrocasnic sau de mobilier, fa-o acum. Daca ai de organizat documente sau diverse lucruri prin casa, profita de energia zilei si fa aceste lucruri. Luna in Fecioara are rabdare si ne sustine pentru munca si harnicie.

