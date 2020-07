Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, MARTI 14 IULIE 2020. Punct de cotitura pentru zodii

Momentul adevarului, adus de Soare si Jupiter

Exista o mare criza in lume, iar o rana de razboi a ramas in urma. Poate ca nu o vezi, dar o poti simti din ce in ce mai mult. Chiron in Berbec creeaza o multime de senzatii, pe care Marte din Berbec le reactiveaza puternic. Te simti inselat, agitat, nervos, speriat. Scoate bandajele, lasa vindecarea sa inceapa!

Soarele face opozitie cu Jupiter in Capricorn, marcand un moment de varf si un moment de cotitura. Oricare ar fi fost rezolutiile pe care ti le-ai facut de Craciun, oricare ar fi fost obiectivele setate pentru noul an, a venit momentul adevarului. Cat de departe ai ajuns? Ce ai indeplinit, ce ai abandonat? Ce mai poti recupera de aici inainte? Ai multa claritate. Jupiter este stralucitor pe cer si te cheama sa iti urmaresti viziunea. Reinnoieste-ti angajamentul fata de obiectivele tale.

Luna este in senzualul Taur si aduce pofta de viata, bucuria de a-ti satisface placerile simple. Sa ai o mica suma de bani la banca nu a facut rau nimanui, iar tu esti ingrijorat de finantele tale. De aceea vrei sa te consolidezi putin la acest capitol. Luna face sextil cu Mercur si conjunctie cu Uranus, ceea ce-ti aduce o multime de idei noi. Te vor ajuta sa faci bani? Ei bine, nu-ti vei da seama pana cand nu vei incerca!

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

O perioada haotica se apropie de sfarsit si vei avea sansa de a te regrupa si de a merge cu toata forta inainte. Optimismul este in crestere si te va impinge sa te confrunti curajos cu problemele. O atmosfera armonioasa te va ajuta sa iti pui in miscare planurile.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Lucrurile merg relativ usor pentru tine astazi, insa incearca sa te organizezi mai bine pentru a putea face fata tututor obligatiilor. Ai tot ce-ti trebuie pentru a indeplini fiecare sarcina din lista ta, deci nu te opri. Analizeaza daca a fost ceva ce ai judecat gresit la oameni sau la situatii si corecteaza ce se poate.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Contextul planeter pozitiv contribuie la o mai buna viziune asupra lucrurilor. Intelegi mai bine ce se intampla in jurul tau si te intelegi mai bine cu oamenii. Ideile tale sunt recunoscute si iti gasesti sustinatori. Bucura-te si profita de aceste momente pentru a implementa cat mai multe din ideile tale. Inainte de a trece mai departe, verifica sa nu fi lasat vreun proiect neterminat in urma.

