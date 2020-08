Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi MARTI 18 AUGUST 2020. Care sunt dorintele tale cele mai profunde?

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Conjunctura astrala este favorabila realizarile planurilor tale. Profita de aceste oportunitati pentru ca totul functioneaza acum ca pe roate. Adopta o noua strategie.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ai face bine sa iti disciplinezi actiunile azi si sa iti mentii un nivel cerebral si mai putin patimas. Pot aparea unele evenimente neasteptate, asa cum mai apar dealtfel in viata, care sa iti provoace autoritatea deja stabilita. Nu sari in concluzii pripite. Asigura-te ca aduni faptele inainte de a actiona. Nu te supara si nu te retrage in grota ta. Daca nu actionezi, o vor face altii in locul tau si nu stii ce va iesi.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Conjuncturile astrale ale zilei se pot simti pentru tine ca si cum pentru fiecare actiune tu ai o rezistenta. Cu cat esti insa mai incapatanat, cu atat iti va fi mai greu sa progresezi. Treaba ta in lume este si sa o infuzezi cu spiritul jucaus in orice situatie. Reaminteste-le oamenilor ca suntem in aceasta viata impreuna, cu tot ce contine ea. Trebuie sa facem fiecare tot ce putem mai bun, nu sa fim unii impotriva altora.

