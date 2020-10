Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi MARTI 27 OCTOMBRIE 2020. Lasa Luna in Pesti sa te inspire!

Iata horoscopul zilei de azi MARTI 27 OCTOMBRIE 2020. Mercur si Venus sunt pe cale sa isi schimbe zodiile. Ambele se muta in Balanta si te fac sa te gandesti la o repozitionare pentru un scop maret. Urmeaza o conversatie importanta in relatie? Poate o renegociere? Luna face conjunctie cu Neptun in Pesti si aduce la suprafata sentimente puternice. Viseaza la lucruri mari. Patrunde adanc in inima ta si vezi ce iti doresti cu adevarat. Anul 2020 este un an al transformarilor. Lasa Luna in Pesti sa te inspire.