Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, MARŢI 28 IANUARIE 2020. Abandonează-te unui vis şi mergi spre el, orice ar fi!

Desi cuadratura poate indica un conflict, asta nu este deloc important, asa cum nu e nici faptul ca este nevoie de un efort din partea ta ca sa iti implinesti visul.

Ce conteaza acum este ca energia dintre Neptun, planeta viselor implinite, si Marte, planeta ce ne sustine sa actionam, sunt combinate, deci sigur avansam spre un vis ! Viziunea spre viitor te indeamna sa actionezi. Fii sincer cu tine si fa ce simti ca vrei sa faci. De ce faci ceea ce faci ? Pentru ca trebuie sau pentru ca iti hraneste un vis pentru mai bine. Preda-te telului tau, fara obligatii si retineri, apoi totul va curge usor.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Unele lucruri sau ganduri in care crezi par a fi in conflict cu o viziune colectiva si nu esti sigur daca tu esti in eroare sau restul ar trebui sa se razgandeasca. In loc sa impingi cu incapatanare in directia in care crezi ca ar trebui sa mearga toti, tine minte sa respiri si sa gasesti o cale usoara, flexibila prin orice circumstanta, sa fii deschis sa iti schimbi mediul din jur pana cand atmosfera in care traiesti este una usoara si benefica pentru tine.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Sunt asa de mule motive pentru care sa speri si sa visezi, asa de mult pentru care sa muncesti si spre care sa te indrepti ! Nu ceda la primul semn de dificultate si asigura-te ca initiativa ta este activata, altfel visele se diminueaza in timp. Este important sa actionezi cu un scop care sa iti dea bucurie, altfel degeaba planifici si controlezi ce faci. Incet incet, unele traume din trecut vor parea si chiar vor fi mai mici ca inainte. Reusesti, in sfarsit, sa depasesti unele teme ce te-au tinut inlantuit de o vreme si acum esti liber si entuziasmat sa avansezi spre noi directii de viata, mai inaltatoare emotional.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Esti pregatit sa iti primesti binecuvantarile dar ai putea fi dezamagit de felul in care imprejurimile reactioneaza la noile lucruri ce vin in calea ta. Ca atare, mai bine tine informatia pentru tine atat cat este nevoie ca sa poti ramane concentrat pe ce conteaza. Cheia ca sa intelegi si derulezi relatiile in zilele de azi este sa ai o buna relatie constienta cu tine insuti. In loc sa te gandesti la caile altora, gandeste-te la propriile tale decizii si alegeri care te-au adus aici si gandeste ce schimbari esti dispus sa faci ca sa iti fie mai bine.

