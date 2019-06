Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, MARTI 4 IUNIE 2019. De azi, Mercur este în Rac!

Mercur va sta in Rac pana pe 27 iunie dar sa fim atenti. Mercur va genera o incetinire de ritm de gandit si vorbit pentru ca traverseaza zodia crabului si devenim si noi mai emotionali, umplandu-ne conversatiile cu tonuri foarte personale si sentimentale. In iulie, Mercur va intra in miscare retrograda si va reveni in Rac, deci nu suntem inca gata cu energia aceasta dintre Mercur mental si Racul emotional.

Pe seara, Luna se muta si ea in Rac unde se va intalni cu Mercur si putem simti nevoia sa ne retragem in propria cochilie dupa toata agitatia Lunii Noi de ieri. Daca avem conversatii pe seara, ele vor fi tot asa, foarte emotionale. Practic, vom dori sa stim daca totul va fi bine, dar noi vom fi bine... Siguranta este o nevoie primordiala a Racului. O gandeste, o vorbeste, o intreaba, o cere.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Aceasta zi poate fi oarecum provocatoare si ar putea contine unele dezamagiri. Poti simti respingerea daca reactia celor din jur fata de tine este diferita fata de ce te asteptai si tinzi sa iei totul mult prea personal. Aparent, performanta ta ar putea sa isi fi pierdut din abilitatea de a capta auditoriul. Insa fiecare are zile si zile si e bine sa accepti asta. Ce alegi ? Sa stralucesti sau sa fii posomorat ?

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Taurule, te poti astepta ca ziua sa fie cu oarecari asperitati. Daca ai fi, de exemplu, atlet olimpic, azi ai sta in fata liniei de start intrebandu-te daca te-ai antrenat suficient pentru o performanta de top. Ai destula practica la activ ? Vei reusi ? Asemenea intrebari poti avea in mine, legate de potentialul tau in fata succesului, indiferent in ce domeniu al vietii performezi.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Configuratia planetara de azi ii poate face pe oameni sa se teama sa inceapa orice nou, de teama ca nu ar fi suficient de buni sa reuseasca. Asemenea ganduri te pot napadi si pe tine in viata ta profesionala. Ar trebui insa sa iti asumi mai multa responsabilitate. Aspectele acestea se refera doar la frica nu la incapacitatea ta de a reusi. Da la o parte insecuritatile. Viata este despre a incerca, a calatori prin ea si a te bucura de orice experienta.

