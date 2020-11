Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi MIERCURI 11 NOIEMBRIE 2020. Vibratii puternice

Iata horoscopul zilei de azi MIERCURI 11 NOIEMBRIE 2020. Jupiter si Pluto sunt pe cale sa se intalneasca pentru a treia si ultima oara in acest an. Marte urmeaza sa intre si el in miscare directa. E ca sic and Fortele intunericului se intalnesc. Ochiul lui Sauron vede toate campurile lui Mordor acoperite in intuneric. Fanii filmului “Stapanul inelelor” inteleg foarte bine. Mai salveaza putin situatia Luna aflata inca in Fecioara, apoi in Balanta, aducand putin romantism.