Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi MIERCURI 12 AUGUST 2020. Unde e nevoie de mai multa flexibilitate?

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Sunt multe lucruri pe lista ta si este dificil sa te poti ocupa de toate odata. De aceea este neaparat necesar sa te concentrezi pe fiecare proiect in parte. Abordeaza mai relaxat fiecare situtie si vei avea succes.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Azi ai putea fi in situatia ca nevoia coplesitoare de atentie a cuiva sa stea in calea unei relatii apropiate in care esti implicat. Exista ceva in aer care incurajeaza un comportament foarte liber in care sa nu stii cand sa apesi pe frana. Este timpul sa iei o pauza si un loc si sa ai o discutie serioasa cu soferul masinii vietii tale inainte de a cadea de pe o stanca. Pondeaza-te.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Azi se poate simti ca si cum oamenii nu iau lucrurile asa de in serios precum ai dori tu. Daca esti in acest caz, ia in calcul ca poate tu esti cel care trebuie sa se mai relaxeze si lumineze la spirit. Tine tine ca viata este un joc si ca noi sunte oricum ca mici particule de praf in schema cea mare a lucrurilor. Vietile noastre sunt ca o clipire din ochi in relatie cu intreaga viata din Univers. Nu te mai lua, asadar, asa de mult in serios.

Horoscop TAROT ZILNIC MIERCURI 12 AUGUST 2020. Inspiratie mistica pentru calatoria vietii tale

Horoscop tarot zilnic. Primirea mesajului unei carti de tarot este o experienta mistica si frumoasa care te poate ajuta sa intelegi mai bine calatoria ta unica prin aceasta lume spirituala, emotionala si fizica. Cartea de tarot iti ofera o privire in interior, o oglinda a propriului suflet. Cheia pentru a obtine o experienta unica este sa intelegi semnificatiile complexe ale cartii, precum si cum poti lucra pentru a obtine o perspectiva si mai mare asupra unei situatii.

Cartile de tarot au fost folosite din vremuri indepartate pentru a te conecta cu mesajul pe care ti-l transmite divinitatea. Sunt doua tipuri de carti de tarot. 22 de carti vin din Arcana Majora, iar 56 reprezinta Arcana Minora. In total, 78 de carti menite sa-ti dezvaluie adevarul divin. Cartile din Arcana Majora nu apartin niciunei culori si semnifica mai mult chestiuni de zi cu zi. In aceste carti se ascund marile lectii, marile schimbari si adevarata dezvoltare a spiritualitatii umane.

Arcana Minora dezvaluie intamplari de zi cu zi. Cartile acestei arcane se impart in 4 culori: bate, cupe, spade si pentagrame. Fiecare culoare are cate 14 carti: As – Doi – Trei – Patru – Cinci – Sase – Sapte – Opt – Noua – Zece – Valet – Cavaler – Regina – Rege.

Iata mesajul zilei de MIERCURI 12 AUGUST 2020 pentru fiecare zodie!

Horoscop tarot zilnic BERBEC

7 de pentagrame

Cartea simbolizeaza viziunea, perseverenta, investitia, profitul, recompensa. Nu evita munca grea, numai asa poti termina ce ti-ai propus si ce ai inceput deja. Telurile sunt amenintate cu insuccesul daca incepi sa dai inapoi si te temi de efort.

Horoscop tarot zilnic TAUR

Lumea

Ocupa-ti locul in lume, caci ai si tu menirea ta! Nu trebuie sa te simti instrainat. Croieste-ti drum prin labirintul vietii. Ai abilitatea de a aborda si rezolva orice situatie iti apare in cale. Chiar daca azi nu iti este usor, eforturile iti vor fi rasplatite. Fii increzator!

Horoscop tarot zilnic GEMENI

Justitia

Ia lucrurile in serios, fara sa faci, insa, o drama. Oamenii din jurul tau pot veni cu probleme care sa te zdruncine putin, dar nu este cazul sa te scufunzi in grijile lor. Nu pune presiune asupra ta, nu te implica emotional. Nu ai nici puterea, nici responsabilitatea de a repara totul.

Etalare zilnica RUNE mistice MIERCURI 12 AUGUST 2020. Mesaje din magia supranaturalului

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru MIERCURI 12 AUGUST 2020.

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

Primeste mesajul, coreleaza-l cu viata ta prezenta si extrage din el tot ce e mai bun ca sa te imputerniceasca si sa iei cele mai bune decizii!

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – GEBO, inversata. Gebo semnifica interactiunea divina dintre doua persoane. Este simbolul mainilor incrucisate din parteneriatele buna, a imbratisarilor si a strangerilor de mana. Gebo inversata aici iti vesteste atentie pentru ca exista un dezechilibru intre ceea ce dai si ceea ce primesti intr-o relatie sau in mai multe. Vezi de ce dai mai mult decat primesti. Vezi de ce nu dai atat cat primesti. Energia sa este a intelegerilor, cadourilor, promisiunilor de alianta, companionilor in iubire sau in afaceri dar si in casatorie. Exista multa energie de caritate si implicare cu grija buna atasata acestui simbol. Gebo este conectata cu Odin, Tatal Ceresc si cu Freyja, Mama absoluta.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Jera: Primesti sfatul de a munci ceva mai mult ca sa te indrepti spre implinirea unui scop. Lasa cunoasterea faptului ca te apropii de final sa iti dea puterea de a continua. Ai facut treaba buna pana aici, dar mai este putin de muncit pana la recompensa. Este vorba de o situatie care trebuie sa ajunga la final si este in puterea ta.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Nauthiz : Primesti prin aceasta runa un sfat de la puterile superioare : incearca sa iti dai seama care este cauza unei situatii ce iti provoaca o dificultate. Ce se intampla in afara ta este similar cu ce se intampla in tine. Oamenii primesc in viata situatii spre care este orientat subconstientul. Incearca sa eviti manifestarea de emotii negative spre tine sau spre altii.

Mesajul ZILEI pentru zodii de la Fecioara Maria, regina ingerilor, MIERCURI 12 AUGUST 2020

Primeste cu inima deschisa un mesaj al zilei de MIERCURI 12 AUGUST 2020 cu scop de imputernicire, sustinere si claritate pentru calatoria ta de viata. Fecioara Maria, regina tuturor ingerilor si arhanghelilor, este prea iubita mama a lui Iisus si vegheaza oamenii cu iubirea sa nemarginita si protectia sa materna. Fecioara Maria este un vindecator puternic si plin de compasiune si totodata un mare invatator spiritual pentru noi, fiind dornica sa ne ajute pe toti, indiferent de religia fiecaruia.

Tot ce ai de facut ca sa incepi sa te conectezi la ea si sa lucrezi cu ea este sa o chemi si iti va fi alaturi. Ca o mama plina de compasiune, ea ne incurajeaza, ne sustine, ne consoleaza, ne da putere si vegheaza la implinirea nevoilor noastre.

Fecioara Maria este in special preocupata sa ajute copiii, parintii si pe cei ce au nevoie cel mai mult de dragostea unei mame, indiferent de varsta, precum cei bolnavi sau saraci.

Fecioara Maria este un vindecator miraculos al copilului interior si ne invita sa ii permitem sa o faca oricand.

Prin cardurile stravechi cu mesaje, ofera ghidare delicata care are drept rol sa ne ridice, sa ne sustina si sa ne ghideze.

Fiecare dintre noi avem situatii stresante in care ne simtim tensionati si tematori. Aceste reactii ne ingreuneaza capacitatea de a capta mesajele pe care divinitatea ni le trimite permanent. De aceea, aceste mesaje prin cartile oracol aduc claritate. Ele opereaza pe baza legilor antice care afirma ca fiecare suflet primeste raspunsul cel mai necesar lui in acel moment prin intermediul formelor de divinatie invocate. Aceste mesaje reflecta virtutile, valorile si calitatile Fecioarei Maria.

Din perspectiva ei cereasca, Fecioara Maria poate vedea ce se afla inainte la orizont. Pentru ca tine asa de mult la noi si la intreaga lume si omenire, ne ghideaza sa trecem la actiune, sa ne ajustam punctul de vedere, sa ne mentinem credinta, sa gasim directia care sa ne duca la pace, siguranta si sanatate.

Primirea mesajelor prin cartile oracol de la energia Fecioarei Maria are la baza rugaciunea : "Fecioara Maria, te chemam acum. Iti multumim pentru ca ne calauzesti cu claritate si ne raspunzi la intrebari. Te rugam ca toate interactiunile cu cartile oracol sa fie protejate de Dumnezeu, de Iisus si de Arhanghelul Mihail pentru ca sa strabata prin ele doar adevarul divin si sfant, iar ghidarea sa fie specifica si clara, aducand binecuvantari tuturor celor implicati. Ajuta-ne sa vedem, sa auzim, sa simtim si sa stim clar adevarul acestor mesaje divine."

Mesajul zilei pentru zodia BERBEC

IUBIREA

"Iubirea este raspunsul tuturor intrebarilor mele."

Acest mesaj iti reaminteste ca adevarata ta dorinta este sa te simti iubit si ca aceasta stare iti este oferita continuu de catre Dumnezeu, Iisus, Fecioara Maria si ingeri. Inconjoara-ti situatia curenta si relatiile cu iubire care va elibera conexiunile de ego si atasamentele. Cand te rogi pentru iubire ca sa vindece o situatie, Dumnezeu trimite ingerii iubirii alaturi de tine si vezi rezultate miraculoase. Fecioara Maria te sfatuieste sa folosesti doar cuvinte iubitoare cand vorbesti, gandesti sau scrii. Evita discutiile pesimiste cu tine sau cu altii pentru ca este esential pentru tine sa te inconjori cu cea mai inalta energie disponibila. Facand astfel, vei fi martorul unor vindecari miraculoase, vei experimenta noi oportunitati si vei atrage relatii minunate.

Mesajul zilei pentru zodia TAUR

FEMINITATE

"Permit naturii mele feminine sa straluceasca puternic ca parte valoroasa a identitatii mele."

Fecioara Maria demonstreaza ca poti fi in acelasi timp puternic dar si cu caracteristici ce izvorasc din partea feminina din tine, indiferent daca esti femeie sau barbat. Felul ei iubitor si dulce de a fi este echilibrat de o viziune clara despre datoria pe care o are in fata vointei lui Dumnezeu. Fie ca esti barbat sau femeie, tu ai in tine o natura feminina si una masculina. Acest mesaj vine la tine ca un indemn sa permiti partii tale feminine sa fie mai prezenta si mai accesibila altora. Feminitatea ta include virtuti precum ingrijitul, bunatatea, blandetea, delicatea, iubirea dar si receptivitatea si intuitia. De fapt, ca sa iti dezvolti darurile spirituale, inclusiv intuitia, este esential sa iti permiti sa primesti si asta include si mesajele divine.

Mesajul zilei pentru zodia GEMENI

MILA

"Eu sunt bun si intelegator fata de mine si de altii."

Acest mesaj iti cere sa observi felul in care relationezi cu oamenii, inclusiv cu tine. Daca esti bun si intelegator cu altii, vei avea mai multa stima de sine. In timp ce nu poti controla felul in care altii te trateaza pe tine, mila si compasiunea sunt in general intoarse spre cel ce le emite. Acest mesaj este si o atentionare sa eviti barfa sau critica de sine sau despre altii si sa vorbesti constient in moduri iubitoare si cu imputernicire. Energia superioara generata de cuvintele pozitive te vor curata de negativitate. Aceasta este adevarata semnificatie a expresiei "Nu judeca chiar daca esti judecat."

Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, MIERCURI 12 AUGUST 2020. Cat de stabila e viata ta?

Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, MIERCURI 12 AUGUST 2020. Luna in Taur face trigon cu Saturn aflat in Capricorn, iar dimineata aduce semne de incertitudine. Ai nevoie de mai multa stabilitate in aceasta perioada volatila. Luna se pregateste sa intre in Gemeni, iar conjunctia Marte in Berbec – Pluto in Capricorn te indeamna la flexibilitate.

Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Se anunta momente placute alaturi de partenerul de cuplu, dar incearca sa renunti la gandurile anxioase. Iti pot strica buna dispozitie. Daca esti singur, ai putea sa intalnesti dragostea acolo unde te astepti mai putin.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Lucrurile merg din punctul de vedere al relatiei de cuplu. Ai sansa de a readuce pasiunea intre voi, sa va bucurati de o seara fierbinte care sa va apropie mai mult ca oricand. Daca esti singur, cheia este sa fii mai sociabil. In acest fel vei intra in contact cu oameni care te vor energiza, ca sa nu mai vorbim de flirturi care iti vor creste increderea de sine.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Sunt sanse mari ca partenerul sa te surprinda in aceasta seara cu o cina romantica care sa te rasplateasca pentru modul in care te comporti in relatia de cuplu. Daca esti singur este momentul potrivit sa-ti largesti cercul de prieteni.

