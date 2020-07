Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, MIERCURI 15 IULIE 2020. Adu lumina in intuneric!

Adu lumina si nu mai e intuneric!

Tensiune, dramatism... Soarele in Rac face opozitie cu Pluto in Capricorn. Pluto a construit o adevarata fortareata in taramul tenebrelor. Iar Soarele vine sa faca lumina, ceea ce-ti aduce la suprafata toate sentimentele de furie, manie, gelozie, vina, invidie. Emotii intunecate pe care le-ai tinut ascunse se fac din nou vazute!

Soarele si Pluto s-au intalnit ultima data acum sase luni, in ianuarie. Ce dorinte, ce frici aveai atunci si inca le mai ai? Secretele ies la suprafata. Acum vei sti cu cine ai de-aface. Afli adevarul si poti lua decizii bazate pe informatii concrete.

Luna in Taur se conecteaza cu Neptun, Jupiter, Pluto si Soarele si actioneaza ca spatiu-tampon. Iti da timp sa te regrupezi si sa privesti cu incredere spre viitor.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Evolutii surpriza ti se vor parea binevenite si iti dau voie sa te eliberezi dupa o perioada de lunga stagnare. Ramai cu picioarele pe pamant pentru a profita cum se cuvine de fiecare oportunitate aparuta.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Esti ghidat de sentimente in toate actiunile tale. Ai nevoie de putina odihna pentru a putea profita de oportunitatile ce vor veni zilele urmatoare. Ai rabdare si fii perseverent. Vei ajunge acolo unde iti doresti mai devreme sau mai tarziu.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Atentiune, atentiune! Trebuie sa fii in stare de alerta azi. Toate planurile iti pot fi date peste cap intr-un ritm fulgerator. Nu iti pierde insa speranta. Fii calm si rational. Nu te lasa purtat de impuls si vei gasi strategia castigatoare. Esti atat de aproape sa iti indeplinesti visurile incat este pacat sa nu fii cu ochii in patru.

