Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, MIERCURI 17 IUNIE 2020. Esti pregatit pentru o mica revolutie?

Taurului ii plac lucrurile sigure, certitudinile, deci va pastra langa el tot ce-i confera stabilitate. Intalnirea Lunii cu Uranus poate zdruncina putin aceasta stabilitate, insa esti tentat sa te agati de orice. Ori de cate ori Luna da ochii cu Uranus, iti apare in minte nevoia de schimbare.

Mercur se afla in stationare, pentru ca de maine sa intre in miscare retrograde. Stocheaza ideile bune care iti vin si pune-le in aplicare dupa iesirea din retrograde a lui Mercur. Afla mai multe detalii despre ce e de facut aici.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

In mijlocul diverselor drame intense emotionale, ultimul lucru de care ai nevoie este de inca una. Din pacate, se pare ca vei primi exact asta. Inca o data, un scenariu romantic incredibil circula prin mintea ta iar emotiile o pot lua razna. Stai linistit, asteapta si apoi actioneaza. Daca ai sentimentul ca pierzi vremea dupa cineva, pur si simplu pleaca din acea situatie.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Exista multa energie terestra ce te impamanteaza azi, iar aceasta iti poate domoli din focul interior. Orice s-ar intampla, nu lasa nimic sa te stinga de tot. unul din punctele forte pe care le aduci in grupurile tale este un dinamism puternic care da oamenilor curajul de a se schimba. Fii ca un luptator in ring. Tine minte ca la finele zilei doar tu trebuie sa fii cel satisfacut de performantele zilei.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Apuca bine problemele presante azi, in special cand vine vorba de aspecte romantice si nevoi emotionale. Tu ai acum toate datele si informatiile pentru a avea un punct de vedere valid. Ai un intreg batalion de fapte sa te sustina, deci actioneaza sub propria-ti vointa. Sentimentele iti sunt puternice si intense. Nu le ignora sub nicio forma. Mergi dupa instinctele tale de baza inainte de a avea incredere in orice altceva.

