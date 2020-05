Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, MIERCURI 20 MAI 2020. Liber la comunicare!

Soarele intra in Gemeni – Comunica!

Soarele va intra in Gemeni si incepi sa vorbesti din nou. Nici nu-ti vine sa crezi ca poti vorbi atat de mult, asa cum vorbesc oamenii, fara Zoom, Skype, Messenger, WhatsApp, FaceTime. De-acum poti vorbi cu oamenii in fata, sa le simti tonul vocii, sa le vezi expresiile, fara filtrul unui ecran.

Gemeni este zodia distractiei si a frivolitatii, deci, asteapta-te si la astfel de oportunitati, chiar daca inca sub semnul pandemiei. Venus urmeaza sa faca cuadratura cu Neptun, asa ca resimti si o oarecare atingere artistica. Se simte magia, se simte romantismul. Nu trebuie decat sa te lasi purtat de val.

Luna in Taur pune ordine in lucruri. Iar cuadratura cu Saturn a acesteia te face sa fii cu capul pe umeri. Fa ceea ce trebuie! Sextilul Lunii cu Marte si conjunctia cu Uranus aduce o minirecapitulare a tot ce s-a petrecut in ultimele patru saptamani. Fii cinstit cu tine insuti! Ce trebuie sa finalizezi si ce trebuie sa lasi in urma?

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Partile masculin si feminin din personalitatea ta ar trebui sa lucreze bine impreuna astazi. Cheia este sa mentii energia in miscare. Incearca sa nu stagnezi la cate un aspect ce te preocupa. Foloseste-ti cuvintele si abilitatile de a-ti pasa ca sa linistesti ingrijorarile cuiva. Directioneaza-ti activ energia in afara ta cu sensibilitatea si delicatetea pe care le ai in tine. Puterea ta interioara este una din cele mai valoroase resurse ale tale.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Poti sa tintesti pana la stele astazi si tine-ti mintea si inima deschise la toate posibilitatile care pot veni cand ai credinta in tine si in munca pe care o faci. Maiestrirea unei abilitati vine cand ai curajul sa te duci intotdeauna la nivelul urmator. Gandeste-te la diverse zone din viata care necesita mai mult decat incredere la acest moment. Implementeaza aceasta atitudine curajoasa.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Daca iei un autostopist de pe marginea drumului poate parea la inceput cam riscant, dar se poate dovedi o experienta ce te poate imbogati. Nu te increde in mitul "strain periculos" in care este mereu frica de ceva sau de cineva necunoscut. Asuma-ti riscul necunoscutului azi si nu lasa fricile sa te faca sa ratezi experiente minunate de viata.

