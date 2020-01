Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, MIERCURI 29 IANUARIE 2020. Inapoi cu picioarele pe pamant

Iar de asta se ocupa azi Luna in Berbec.

Baga capul inapoi in joc cu Luna in Berbec si coboara de pe norisorul visator sau din al saptelea cer. In Pesti, poate ca ti-a revenit increderea in oameni, poate ca ai experimentat o bunatate a cuiva, chiar a unui strain. Iar acum, prezentul te cheama cu multa energie, asa cum se intampla in Berbec!

Luna este si in conjunctie cu Chiron, micul vindecator de rani, deci te poti trezi inundat de sentimente si senzatii care te duc ... inapoi in timp. Ocupa-te de acele vechi rani si rezolva-le aici, in clipa de fata, cu instrumentele pe care le ai acum la dispozitie.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ai dori sa implementezi o cunoastere mai noua in rutina ta zilnica dar iti poate fi dificil de inteles cum sa o faci in modul cel mai simplu si mai evident. Lucrurile pe care vrei sa le faci nu ar trebui sa fie o tortura in niciun fel iar energia ta este folosita la maxim cand esti relaxat si te misti intr-o stare de gratie si usurinta. La o scara mai ampla, totul are sens perfect sa se intample asa cum se intampla. De aceea, ai incredere ca detii solutii pe care multi din jur nu le au.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Chiar daca nu poti repara unele aspecte din viata ta cat ai bate din palme, solutiile pe termen lung iti vor aduce usurare si te vor face sa te simti increzator cu privire la ce poate fi facut. Cu suficienta energie si vigoare, poti sa faci mult mai multe decat ai anticipat. Mergi pas cu pas, incet dar sigur si cu capul sus si demn, vei reusi.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Aceasta este o zi pentru contemplare. Daca ai ocazia sa sari peste munca sau sa petreci timp in natura de unul singur, fa asta fara prea multa ezitare. Atmosfera confortabila de acasa te poate ajuta si ea, dar este mai benefic sa simti imprejurimile la un nivel mai adanc si sa respiri profund. Evita alcoolul si toate doctoriile pentru care nu ai prescriptie medicala. Cu un psihic curat, creierul tau va putea face fata oricaror provocari ale egoului si a comunicarii cu indivizi provocatori.

