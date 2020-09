Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi MIERCURI 30 SEPTEMBRIE 2020. In ce visuri alegi sa crezi?

Iata horoscopul zilei de azi MIERCURI 30 SEPTEMBRIE 2020. Luna in Pesti aduce cateva vesti bune. Pe masura ce Luna face sextil cu Jupiter, Pluto si Saturn stationar in Capricorn, dar si conjunctie cu Neptun in Pesti, vei resimti o oarecare schimbare. Se intampla lucruri bune, care te imputernicesc. Vei vedea ca exista oportunitati in a face schimbari fundamentale, sanse de a visa la un viitor mai bun. Nu stii pe ce cale sa mergi? Pestii te indeamna sa visezi, sa crezi in visurile tale, sa le vizualizezi, sa faci meditatii si proiectii pentru a deveni realitate.