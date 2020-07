Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, SAMBATA 11 IULIE 2020. Chiron intra in retrograd! Adevarul iese la iveala

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de azi SAMBATA 11 IULIE 2020. Chiron isi incepe astazi miscarea retrograde si simti ca vrei sa tipi. Tipi de durere? Plangi de furie? Strigi dupa ajutor? Sau toate la un loc? Luna intra in Berbec, iar Berbecul nu stie de gluma. Este timpul sa iti onorezi propriile sentimente si sa actionezi. Pe masura de Luna face cuadratura cu Mercur si conjunctie cu Marte si Chiron este destul de dificil sa iti tii in frau vocea furioasa. Mercur mai are o zi si intra in miscare directa. E atat de multa tensiune in aer incat ai putea-o taia cu cutitul