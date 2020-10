Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi SAMBATA 17 OCTOMBRIE 2020. E vremea sa lucrezi ca un chirurg!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Fii pregatit sa creezi o super-impresie azi ! Altii stau si iau notite cand iti vad abilitatile diplomatice si originalitatea abordarilor. Nu iti irosi talentele luptandu-te impotriva invidiei altor oameni. Nu lasa comentarii rautacioase sa te atace. Tu stralucesti asa de puternic astazi, incat nu este de mirare ca unii ar putea fi gelosi. Lasa cuvintele lor rautacioase sa cada la pamant, in caz ca vei intalni asemenea persoane. Cuvintele tale convingatoare vor cucerii si dusmanii.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Curajul si indrazneala iti aduc succes astazi. Poti excela la aproape orice iti pui in minte, cat timp iti aduci energia si optimismul in ecuatie precum si zambetul minunat. Trebuie sa arati o mai mare flexibilitate si sa lasi anumite subiecte spre a fi discutate cu prietenii si membrii de familie. Fii sensibil in comunicarea ta cu ei.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Emotiile te pot domina astazi si poti incepe sa simti melancolie, in special dupa-amiaza. Gandirea pozitiva este acum totul ! Ai face bine sa petreci timpul cu prieteni si oameni dragi, sa discuti ce ai in minte si sa gasiti solutii pozitive impreuna. Incearca sa duci sfatul lor la inima.