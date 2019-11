Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, SÂMBĂTĂ 23 NOIEMBRIE 2019. Să aibă loc vindecarea, spune Chiron azi!

Chiron este in Berbec si inca retrograd pana pe 13 decembrie iar trigonul este un aspect astral cu efect benefic. Soarele in trigon cu Chiron da drumul vindecarilor sa aiba loc...

Exista multa putere in a-ti gasi sensul propriei experiente in viata iar Soarele in Sagetator stie acest lucru.

Daca adaugam o doza de autenticitate si curaj, gratie lui Chiron in Berbec, inseamna ca este timpul ca vechi rani sa se vindece. Este vremea pentru o noua perspectiva pe o tema ce pana acum durea. Cineva te poate ajuta in calatoria ta de descoperire si vei simti caldura sufleteasca si recunostinta pentru aceasta sustinere.

Luna este in Balanta tot weekendul, zodia relatiilor, iar focusul tau pe cineva special iti deschide intrebari vindecatoare : Cum sa ne intelegem mai bine ? Mai exista unele dezechilibre de abordat si rezolvat ? Este unul dintre noi cumva nedrept cu celalalt ? Petrecem suficient timp impreuna ? Deciziile nu sunt punctul forte al Balantei dar nici nu iti place sa fii singur acum. Asadar, aduna-ti curajul si fii in contact cu oamenii care conteaza pentru tine.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Te simti pozitiv si entuziast dar iti este recomandat sa fii atent la temperamentul tau ca sa nu faci greseli pe care le vei indrepta cu greu ulterior. Mentine-ti sub control accesele de furie ce sunt firesti la tine ca ploile scurte de vara dar greu de inteles si de tolerat de cei din jur. Evita tensiunile si disputele.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Ai multe vise si aspiratii si e bine sa te muti de la faza de visat spre cea de pus in practica. Organizarea si planificarea sunt chei de baza in a aduce ce se afla in mintea ta in ce se afla concret in manifestare in viata ta. Daca intampini obstacole si dificultati, asigura-te ce ceri ajutor si sfat de la cei din jur care sunt cu adevarat de incredere si priceputi.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Stralucesti de incredere de sine si iti este usor sa iti pui acum aspecte de viata in ordine, eliminand cu claritate acele lucruri ce te-au stresat si te-au tinut pe loc. Acum ca ai stabilit in mintea ta ce vrei, vei putea materializa cu multa usurinta, fapt ce iti da si usurinta sufleteasca si te si incanta.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO