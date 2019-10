Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, SAMBATA 26 OCTOMBRIE 2019. Un nou inceput! Vezi pentru ce zodii

Luna, aflata acum in Balanta si gata-gata sa intre in Scorpion, se aliniaza si ea acestei situatii astrale, adaugand nevoia de a-ti depasi limitele. Ai nevoie de un inceput proaspat si se pare ca acum este momentul. Pregateste-te pentru o alta dispozitie de luni incolo!

Probleme in relatie? Mergi pe varfuri! Asa spun Luna, Marte si Saturn!

Relatiile pot fi oarecum incordate, mai ales de cand Marte a intrat in Balanta. Poate vei avea nevoie de sfaturi legate, poate trebuie sa accepti pur si simplu ca exista niste limite. Relatiile au nevoie de granite adecvate, iar acum este momentul sa stabilesti acele limite sanatoase pentru ambii parteneri. Lucreaza la ceea ce ai si la ceea ce iti doresti. Trebuie sa fii perseverent.

Cum Luna este deocamdata in Balanta se pune accentul pe ceea ce este important in relatie si pe negociere. Poate fi o sarcina dificila, insa daca iti doresti ceva cu ardoare, nimic nu te poate opri. Saturn si Nodurile Lunare ti-au "transmis" destul de clar ca nu mai e timp. Exista reguli ce trebuie urmate. Lucrurile se agraveaza daca nu se rezolva acum.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi te poti simti ceva mai vulnerabil decat de obicei. Poate ca simti frustrat de deciziile cu care nu mai poti sa te impaci. Sau ai putea fi muncit in exces si coplesit de toate activitatile. Daca copiii ti-ar fi mai independenti, ce bine ar fi ! Ziua de azi te va ajuta sa faci un progres decisiv. Nu te ajuta cu nimic sa te concentrezi pe trecut, deci tot inainte.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Desi pronosticul este furtunos, ziua de azi iti poate da ocazia sa te eliberezi de familie la propriu si la figurat. Fii precaut chiar si daca cursul lucrurilor pare clar. Ai putea fi in pericol de a fi manipulat de o persoana puternica. Deciziile pe care le iei pot avea un impacty major asupra viitorului tau.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Exista probabilitatea ca inima ta sa se bucure pe masura ce anumite planuri sigure incep sa se realizeze. Daca ai inima setata pe cineva ce pare imposibil de abordar sau daca speri sa transformi si imbunatatesti o relatie existenta de iubire, aceasta zi iti poate pune la dispozitie resurse ca sa avansezi spre acest tip de scop, dar nu fara anumite mici ghinioane. Fii pregatit sa depasesti o criza sau doua.

