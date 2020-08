Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi SAMBATA 8 AUGUST 2020. Cum te influenteaza Portalul Leului azi?

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ti se pare ca prea multi oameni iti cer favoruri. Probabil ca alta data ai fi fost de acord cu multe dintre ele, ar azi ti se pare ca este mai mult decat cat poti tu duce. Opreste-te o clipa si vezi care este perspectiva corecta a acestei situatii. Organizeaza-ti prioritatile si vei vedea ca se va gasi si rezolvare pentru tot.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Poti fi solicitat sa gazduiesti un eveniment in casa ta, fara preaviz. Ti se va parea frustrant sa faci rapid ordine pentru ca ceilalti sa se simta confortabil. Insa nu trebuie sa le faci pe toate de unul singur. Poti cere ajutorul celui care a venit cu ideea.

Daca vrei sa imi scrii despre ce simti, ce te apasa, sunt AICI si te astept. Cristina Sfatulparintilor.ro

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Daca esti implicat intr-o activitate de grup de orice fel de natura sociala, fii pregatit ca pot izbucni anumite certuri intre oamenii de aici. Vei gasi asta contraproductiv si inutil. Ai putea fi tentat sa incerci sa intervii ca sa pui stop. Cel mai bine este sa nu te bagi. Lucreaza-ti frustrarea mentinand distanta sau plecand. Asa te vei simti mai bine.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

Horoscop zilnic DRAGOSTE pentru azi, SAMBATA 8 AUGUST 2020. Ce-ti doresti cu adevarat?

Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, SAMBATA 8 AUGUST 2020. Luna a intrat in Berbec si nu e vreme de stat. Ce-ti doresti cu adevarat? Afla raspunsul si treci la treaba! In plus, Chiron din Berbec vine sa-ti dea o mana de ajutor. Vindecarea este aproape. Deschide-ti inima si mergi inainte cu incredere!

Iata un nou mesaj de la astre pentru fiecare zodie:

Horoscop zilnic dragoste BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Te simti iubit si doresti sa iti asumi angajamente serioase fata de partenerul de cuplu. Nu te pierde in detalii, bucura-te de lucrurile simple. Daca esti singur, lasa-ti personalitatea sa straluceasca. Vei vedea ce iti aduce.

Horoscopul zilei de dragoste TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Lucrurile merg bine in viata ta amoroasa, iar astrele te fac irezistibil. Daca esti singur, profita de moment si pleaca la „vanatoare". Daca esti intr-o relatie, arata-i partenerului cat de mult il iubesti. Va va face bine un astfel de moment romantic.

Horoscop zilnic dragoste GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Lucrurile se indreapta in directia potrivita din punctul de vedere al vieti tale sentimentale, iar persoana iubita va fi surprinsa de noile tale propuneri si initiative care vor influenta viitorul vostru comun. Esti singur? Fa primul pas si abordeaza persoana care iti face inima sa bata mai repede.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.