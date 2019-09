Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, VINERI 13 SEPTEMBRIE 2019. Ultima întâlnire dintre Venus şi Mercur în Fecioară!

Este o sansa extraordinara sa ne impacam si imbratisam, rostind cuvinte iubitoare si vindecatoare direct din inima. Dar este posibil doar daca folosim felul de a fi al Fecioarei, adica practica, rezonabila, rationala si desteapta. Luna plina in Pesi de maine va oferi terenul ideal pentru a simti compasiunea de care avem nevoie dupa ziua de azi. Incepand de maine, atat Venus cat si Mercur vor schimba zodia si va incepe un nou joc si dans in Balanta.

Tot astazi, Soarele si Pluto sunt in alt aspect astral benefic, in trigon, dandu-ne putere. Avem putere sa construim orice dorim. Avem putere in cuvinte si in negociere azi dar si in lidership practic si inteligent. Se deschide astfel o poarta pentru schimbare pozitiva. Strecoara-te pe ea cat poti !

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ziua va fi marcata de schimbari de dispozitie, dar norocul va zambi la tine azi. Risti insa sa te bazezi prea mult pe noroc. Ai grija ca asta sa nu duca la pregatiri superficiale ale proiectelor tale. Sunt foarte posibile castiguri materiale, dar incearca sa fii pe faza in fata eforturilor cu zarva de care nu e nevoie. Nu forta mana norocului financiar pentru ca nu dureaza mult fara sa fie dublat si de munca ta.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

O veste buna iti va picta ziua in aur. Ai lucrat pentru ceva important de mult timp si vei incepe sa culegi roadele, poate chiar azi. O iesire cu prietenii sau colegii este indicata pe seara, te vei simti bine si chiar ai nevoie de asta. Poti lua o decizie in legatura cu finantele tale care iti va aduce beneficii pe termen lung. Se prea poate si sa fii atras sa vizitezi un locas sfant.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Mici iritari si neintelegeri se prea poate sa apara pe durata zilei de azi. Este insa important sa depasesti orice este minor si sa te focusezi pe tot ce este frumos. Altfel nu faci decat sa iti distrugi singur pacea mintii. Incearca sa iti impartasesti problemele cu cineva pentru ca astfel iti vei ridica substantial starea de bine. Si planificarea activitatilor solitare iti va aduce satisfactie azi.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO