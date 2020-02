Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, VINERI 14 FEBRUARIE 2020. Cum petreci Ziua indragostitilor?

Horoscop zilnic dragoste. Iata horoscopul zilei de azi VINERI 14 FEBRUARIE 2020; Luna este in Scorpion, creand o atmosfera super sexy pentru Ziua indragostitilor a lui Sfantul Valentin. Cu Mercur incetinind viteza si pregatindu-se de retrogradul ce incepe in doar 3 zile, poti simti concret cum timpul parca sta in loc, ca si cum o romantica ceata groasa coboara asupra lumii.