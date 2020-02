Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, VINERI 14 FEBRUARIE 2020. Moment de cotitura in relatii de Ziua indragostitilor

Poti sa vezi si sa simti prin ea?

Scorpionul e in stare sa te duca la destinatie si sa te faca sa te simti sexy si misterios. Fie ca iei in serios sau nu aceasta zi, exista ceva sexy in atmosfera si nu doar pentru ca Luna e in Scorpion. Este o zi de Vineri enigmatica, mistica, ca si cum suntem intr-un taram magic acum. Mercur e in Pesti, deci gandurile plina de imaginatie dau savoare zilei.

Cu Venus in cuadratura cu Nodurile Lunare chiar azi, poate ca ai o decizie importanta de luat, este un moment de cotitura pentru sensul unei relatii sau al unui mod de a privi o relatie sau ce inseamna o relatie pentru tine. Incotro de aici in continuare ? Ai de cantarit cu atentie mai multe optiuni.

Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire!

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Acesta este un timp foarte puternic in care sa intelegi unde se afla limitele tale intr-o relartie curenta. Nu este nevoie sa fie un proces de constientizare negativ si poate fi chiar un moment pozitiv pentru tine. Poate ca te-ai limitat singur sau ai fost mai putin aventuros decat este felul tau de a fi. Daca va cunoasteti mai complet vei putea sa gasesti echilibrul potrivit si sa te bucuri de un parteneriat mai armonios.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Anumite emotii pot scoate capul la lumina astazi. Nu ajuta la nimic sa incerci sa tii de o anumita opinie, in special daca e vorba de un subiect puternic incarcat emotional. Chiar ai nevoie sa dai drumul si sa ajuti la vindecarea unei situatii, discutand onest despre ceea ce simti. Nu are sens sa te temi ca mai rau vei inrautati lucrurile ; de fapt, vor fi infinit mai bune.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Anumite aspecte iti pot parea prea sensibile si sentimentale pentru bunul tau gust azi. Nu iti place sa investighezi aceste emotii mai profund, de teama pentru ca poti gasi sau pentru ce trebuie sa admiti. Poti fi in stare sa iti rationalizezi sentimentele dar nu sa te elimini toate deodata. Pentru moment, doar priveste-le si accepta-le ca fiind parte din tine. Opreste fuga de ele.

